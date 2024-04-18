بعد التحذير من انتشاره | ما الذباب الصحراوي وأماكن تجمعاته؟

كثرت التساؤلات من قبل المواطنين حول الانباء التي انتشرت مؤخراً بشأن انتشار الذباب الصحراوي.

انتشار الذباب الصحراوي

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا مهما تحذر فيه المواطنين من انتشار الذباب الصحراوي الذي جاء مصاحبا لرياح الخماسين التي تعرضت لها مصر أمس الأربعاء، ونصحت بضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل.

انتشر الذباب الصحراوي في مصر في مرسى مطروح والسلوم بفعل العاصفة الترابية الرملية السودانية الجنوبية الصحراوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس.

وشددت الأرصاد على ضرورة غلق النوافذ لعدم التضرر جراء انتشار الذباب الصحراوي، والذي يعد من أنواع البعوض النهاري ولا ينشط ليلًا.

وحذرت الأرصاد من اقتراب العاصفة الحمراء الناتجة عن رياح الخماسين الموسمية، وهي عاصفة رملية قوية جدًا بدأ تأثيرها على السلوم وتتقدم تباعا لمرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها.

وتتسبب العاصفة الشديدة في تحول الجو إلى اللون الأحمر وتكون محملة بالرمال والأتربة بالصحراء الغربية، مع موجة من ارتفاع درجات الحرارة، إذ يتوقع اليوم الخميس أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وفي الوقت الحالي، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ويتسبب ذلك في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وخلال ساعات من المتوقع أن تتقدم العاصفة الحمراء محملة بالرمال إلى باقي المناطق.

وتتسبب العاصفة الحمراء في ظهور الذباب الصحراوي في مصر، وهو نوع من البعوض لا يوجد في مصر إلا نادرًا، ويتميز بشكله الواضح وخصائصه الفريدة التي تتماشى مع قسوة الصحراء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أطلقت في وقت سابق أمس الأربعاء، إنذارا شديد اللهجة بشأن نشاط رياح الخماسين بداية من اليوم، على مناطق عديدة في مصر، على رأسها القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، متابعًا: "من الممكن أن تحدث على فترات خلال شهري مارس ويونيو".

ما هو الذباب الصحراوي؟

تعد الذبابة الصحراوية مشكلة موسمية تبلغ ذروتها مع دخول فصل الصيف، وتأتي مصاحبة لرياح الخماسين التي تهب علينا فى الربيع، وتحمل معها رمال الصحراء التي تساعد على انتشار الذباب الصحراوي من موطنه الأصلي في الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وهي حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية، يتراوح طولها بين "5 ,3- 5 ,6مم"، لها ألوان عديدة منها الأسود والبنى والأزرق، وتواجدها نادر داخل المباني، ويفضل أفراد هذه المجموعة الضوء علي الأماكن المظلمة، وله قوة احتمال أكبر لدرجات الحرارة العالية، وتتجمع حول العينين وعلي التقرحات وعلي أية إفرازات لونها رمادي مائل إلى السواد.

توجد هذه الذبابة بوفرة في المناطق الإستوائية وشبة الإستوائية، و تفضل هذه الحشرة البيئات الصحراوية والريفية، وتهاجم البدو الرحل وخاصة الأطفال وبأعداد كبيرة.

ومن أكبر مخاطرها قدرتها على نقل عدد كبير من الأمراض للإنسان، ومنها الأمراض الفيروسية كالتهاب النخاع الشوكي والتراخوما و الأمراض البكتيرية مثل الزحار و الجمرة الخبيثة و الكوليرا و التيفويد و البارا-تيفويد وأمراض الطفيليات الأولية كالإنتاميبا والجارديا والديدان الشريطية مثل التينيا، كما أن لها لدغات مؤلمة وتسبب حكة شديدة.

وتنتشر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وضعف الرقابة الصحية والافتقار إلى برامج مكافحة فعالة، ويمكن مكافحة الذباب الصحراوي من خلال إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية، واستخدام مصائد الذباب، ورش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة.

الطقس المتوقع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم الخميس على المحافظات والمدن، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت خرائط الطقس انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتسجل المحافظات الساحلية 23 مئوية، فيما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وتسجل 39 درجة مئوية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فسيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.