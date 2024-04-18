وزير الخارحية الأردني: لن يعم السلام في المنطقة إلا بتحقيق الحلم الفلسطيني

دولة مستقلة..

قال وزير الخارحية الأردني الدكتور أيمن الصفدي، إن الوطن الحر حق للشعب الفلسطينين، محذرا من خطر التصعيد وتوسع الحرب في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الأردني في كلمته أمام مجلس الأمن علي ضرورة وقف التصعيد ضرورة إقليمية دولية، مؤكدا أن الأردن لن يسمح لأي كان أن يجعل الأردن ساحة للصراع

وأضاف الصفدي: لن يجلب العدوان على غزة الأمن لإسرائيل ويجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار بوقف فوري للعنف في غزة ومنع إسرائيل من اقتحام رفح.

وتابع: "الأردن مستعد لارسال 500 شحنة مساعدات يوميا إلى غزة شريطة سماح إسرائيل بإدخالها.

وأردف: "قتلت إسرائيل ما يقرب من أربعة وثلاثين ألف فلسطيني، ثلاثة عشر ألف طفلٍ، ومثلهم من الأمهات العزل، بعضهن برصاصها، وأخريات بحصارها.

وأتم: "لن يتحقق السلام في المنطقة إلا بتحقيق الحلم الفلسطيني في الدولة المستقلة.