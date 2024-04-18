ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية قرارات دولية لا يد له فيها

قال زياد أبو عمرو الممثل الخاص لرئيس فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ الفلسطينيين لديهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم على أرض دولتهم فلسطين.

وأضاف "أبو عمرو"، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية بدأت منذ أكثر من قرن، وكان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه وضحية تاريخ ليس بتاريخه وتعرض للنكبة في عام 1948.

وتابع ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: "الشعب الفلسطيني يتوق إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم، ولقد قدم ولازال تضحيات جسام من أجل ذلك".