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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف عدوانه على غزة..

حماس: الجانب الأمريكي منحاز وغير جاد في الضغط على نتنياهو

ارشيفي
ارشيفي


أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن الجانب الأمريكي منحاز وغير جاد في الضغط على نتنياهو لوقف عدوانه على غزة.

وقال حسام بدران في تصريحات له : جولات التفاوض كشفت تناقض مواقف إدارة بايدن بين تصريحاتها وأفعالها خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

 

وأضاف : مطالبنا طبيعية وإنسانية وحكومة نتنياهو تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من إطالة أمد الحرب.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال المدينة ترافقها جرافتان إحداهما (D9) من محورها الغربي، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس، مرورا بميدان المحاكم (العليمي)، وشارع جامعة القدس المفتوحة وشارع نابلس، ودوار اكتابا وإسكان الموظفين.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت طوقا وحصارا مشددا على مخيم نور شمس، ونشرت آلياتها على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

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