سنابل الذهب الأصفر تزين الحقول..صدى البلد يرصد فرحة موسم حصاد القمح بالقليوبية

يعد القمح من المحاصيل الإستراتيجية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، وبدأ المزارعون فى محافظة القليوبية فى موسم الحصاد لمحصول القمح أو مايطلق عليه " الذهب الأصفر" ، حيث تلألأت سنابل القمح الذهبية في الحقول، لتعم بخيرها على الجميع.

ورصد موقع صدى البلد الإخبارى أعمال الحصاد داخل الحقول وسط فرحة المزارعين لتبدأ بعدها عملية التوريد للصوامع والشون على مستوى المحافظة ، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح.

زراعة 39164 فدان قمح هذا العام

وأكد المهندس رجب شحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية انتظام موسم حصاد القمح وأعمال التوريد للصوامع والشون ، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح ، مشيرا إلى أنه إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 12 ألف فدان قمح، وأن إجمالي الكمية الموردة حتى الآن بلغ 358 طنا ـ فيما بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 39164 فدان، موزعة كالتالي 36179 فدان ائتمان، وكذلك 2985 فدان إصلاح زراعي.

تجهيز 12 موقعا لإستلام وتوريد القمح

واضاف شحات أنه تم تجهيز 12 موقعا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح ، مُشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

تشكيل لجان لمتابعة الصوامع والشون

وأوضح وكيل الوزارة انه تم تشكيل لجان من الزراعة والتموين لمتابعة مراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

محافظ القليوبية يلتقى بالمزارعين وسط الحقول

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد التقى بعدد من المزارعين والموردين للاطمئنان على تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مشددًا على مديري مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات تسلم محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية، مشددًا على عدم تسلم أقماح مستوردة أو متبقية من العام الماضي، مؤكدًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لأهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى تذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة أسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف و1950 جنيهًا لأردب القمح 23 درجة و 1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

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