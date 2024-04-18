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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خبط في سيارة أخرى.. كواليس تعلق ميكروباص أعلى دائري الهرم| صور

صدى البلد

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات تعلق سيارة ميكروباص اعلى الطريق الدائري وخروج جزء منها من السور الحديدي أعلى الوصلة الجديدة في ترسا. 

وتبين ان سيارتين اصطدما ببعضهما، ما أدى لخروج إحداهما عن المسار الطبيعي واصطدامها بالحاجز الحديدي للطريق الدائري وخرج جزء منها خارج الكوبري، إلا أنها ظلت معلقة في الهواء. 

وشهد منذ قليل الطريق الدائري بالهرم أعلى منطقة المريوطية حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور الدائري. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بحدوث تصادم اعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وانتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين ان سيارة ميكروباص انحرفت عن الطريق واصطدم قائدها بسور الطريق الدائري وتوقف قبل ان يسقط من اعلى الكوبري. 

تجري الآن قوات الأمن فحص البلاغ وبيان مدى وجود اصابات في الحادث. 

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