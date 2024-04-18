الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة غداً (الجمعة) حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبةً برياح تتجاوز سرعتها 50 كلم/ ساعة، مع جريان للسيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.

وبحسب الأرصاد السعودية؛ فمن المتوقع أن تشمل الحالة المطرية مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، إلا أن العاصمة ستشهد يومي الأحد والإثنين أمطاراً متوسطة خلال فترات زمنية مختلفة.

كما يُتوقع أن تشهد بعض المناطق خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بفترات زمنية مختلفة، وهي مناطق: المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.