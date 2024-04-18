الحكومة تفند أسعار السلع بعد انخفاضها.. وتؤكد: المواطن يشعر بها قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يوجد تطبيق يسمى “رادار الأسعار” يمكن للمواطن من خلاله الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وسيتم التعامل مع الأمر بشكل فورى.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن أسعار السلع الأساسية، انخفضت بنسبة 27%، وباقى السلع انخفضت بنسبة 22%.

اسعار الجملة

وتابع المتحدث باسم الحكومة أن أسعار الجملة فى السلاسل التجارية انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وأكد المستشار محمد الحمصاني خلال الأيام المقبلة سيشعر المواطن بانخفاض الاسعار عندما يصل هذا الانخفاض لمحلات التجزئة.

وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى وجود رقابة مشددة على الأسواق من قبل الجهات المعنية.