كيد الرجال.. حاول الانتقام من زوجته فاستغل عـ.رض ابنته بالوراق

خلافات مستمرة بين زوجين وطلب الزوجة الطلاق دفع الزوج إلى رغبة حارقة في الانتقام من زوجته التي ترفض العودة إليه فقرر تلفيق تهمة مخلة لها مورطا صغيرته التي ادعى تعرضها لهتك الع.رض من رجال تحضرهم أمها.

عامل وصل إلى قسم شرطة الوراق برفقته ابنته البالغة من العمر ١١ عاما طلب لقاء رئيس المباحث للإبلاغ عن جريمة بشعة وفور الوقوف أمام المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق قال: "إلحقني يا بيه مراتي بتفرط في شرف بنتي وبتخلي رجالة يعتدوا عليها في وجودها".

كلمات الأب أيدتها الطفلة التي قالت بنبرة مرتعشة: "ماما بتخليني أقابل رجالة منهم واحد جارنا وبيمسكوني من جسمي ويعملوا حاجات عيب".. نظرات الطفلة الزائغة ومتابعتها لوالدها أثناء الإدلاء بأقوالها دفع رئيس المباحث للشك في أمر روايتهما خاصة أن حالة الطفلة الجسدية جيدة فتم إخطار اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الذي وجه بسرعة التحري عن حقيقة الواقعة.

بعد استجواب عدد من الجيران وأقارب الزوجين تبين كيدية البلاغ وأن الزوجة حسنة السمعة ولا يتردد على منزلها غرباء بعد ترك الزوج للمنزل إثر خلافات مستمرة بينهما وحصولها على حضانة أطفالها الثلاثة ورفضها العودة إلى زوجها بعد انفصالهما ورفضه تطليقها رسميا ليقرر الزوج اللجوء إلى تلك الحيلة للانتقام منها واتفق مع ابنته على تلك الرواية واتهام أمها بتسليم جسدها للرجال بحجة أن يعودوا للإقامة معا جميعا فاستجابت له الطفلة الصغيرة.

كشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش فرقة شمال الجيزة كذب رواية الأب وكيدية البلاغ وعندما تم مواجهته بالأدلة أقر بتلفيقه التهمة لزوجته للانتقام منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.