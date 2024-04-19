زفاف المحاسب محمد عبدالصمد والمهندسة ريم مازن.. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة، تم عقد قران وزفاف المحاسب محمد عبدالصمد محمد مؤمن المحاسب بالمملكة العربية السعودية علي المهندسة “ريم مازن السعيد” مهندسة كهرباء، في حفل زفاف بإحدي القاعات الكبري في القاهرة.

حضر حفل عقد القران وحفل الزفاف، الدكتور مجيد الدين منهاج الدين كامل قابل القاضي بالمحاكم الشرعية بالسعودية سابقا وأهالي وجيران وأصدقاء العروسين من مدينة جدة بالسعودية و أل مؤمن بصفط النور ببني سويف وأل كمال بالمنصورة والسنبلاوين وسط فرحة كبيرة من الجميع، ومشاركة من “صدى البلد” ننشر صور الزفاف مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة للعروسين.

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم