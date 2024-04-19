عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زفاف المحاسب محمد عبدالصمد والمهندسة ريم مازن.. صور

صدى البلد

في ليلة من ألف ليلة وليلة، تم عقد قران وزفاف المحاسب محمد عبدالصمد محمد مؤمن المحاسب بالمملكة العربية السعودية علي المهندسة “ريم مازن السعيد” مهندسة كهرباء، في حفل زفاف بإحدي القاعات الكبري في القاهرة.

بني سويف تستقبل 120 سائحا على متن باخرتين بين أسوان والقاهرة

محافظ بني سويف: الاستعداد لبدء موسم حصاد وتوريد القمح

حضر حفل عقد القران وحفل الزفاف، الدكتور مجيد الدين منهاج الدين كامل قابل القاضي بالمحاكم الشرعية بالسعودية سابقا وأهالي وجيران وأصدقاء العروسين من مدينة جدة بالسعودية  و أل مؤمن بصفط النور ببني سويف وأل كمال بالمنصورة والسنبلاوين  وسط فرحة كبيرة من الجميع، ومشاركة من “صدى البلد” ننشر صور الزفاف مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة للعروسين. 

حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
حفل زفاف المحاسب محمد والمهندسة ويم
جدة مدينة جدة ملكة العربية السعودي بني سويف بالمملكة العربية السعودية بدء موسم ببنى سويف محافظ بني سويف مملكة العربية السعودية موسم حصاد وتوريد القمح المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

موضوعات متعلقة

بني سويف..إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بتزمنت للتحقيق لتغيبهم عن العمل

ترشيحاتنا

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

وام: الرئيسان الإماراتي والفرنسي يبحثات تطورات الأزمة السودانية

دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي

مصطفى بكري: بكرة ھتعرفوا قيمة ما يفعله الرئيس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

13 يوما إجازة.. بشرى سارة للموظفين في شهر مايو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ