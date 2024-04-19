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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

صدى البلد

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة قفز فتاة من الطابق السابع في الوراق بعد ضبط والدها لها مع خطيبها بمفردهما في الشقة بوضع مخل.

القصة الكاملة لواقعة فتاة الوراق

استعلمت النيابة العامة في الجيزة عن الحالة الصحية للفتاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستمعت لأقوال والدها وخطيبها حول الواقعة وقررت التحفظ عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة قامت بالقفز من الطابق السابع بعد ضبطها برفقة خطيبها بمفردهم في شقة أسرتها في الوراق حيث حضر والدها وشاهدهم سويا في وضع مخل.

وشرحت التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة أن الفتاة كانت تستغل خروج والديها للعمل في الصباح وتحضر خطيبها إلى المنزل، حيث حضر خطيبها صباحا ثم عاد والدها وشاهدهم في وضع مخل.

وقالت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين الأب وخطيب الفتاة تبادلا فيها الضرب مما نتج عنه إصابتها بالذعر فقامت بإلقاء نفسها من الطابق السابع لتسقط مصابة بكسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسد.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا يفيد بوصول فتاة إلى مستشفى الوراق المركزي، مصابة بكسور مضاعفة في جميع أنحاء الجسد، وحالتها العامة سيئة.

وأشارت تحريات العقيد مجدي موسى، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن الفتاة تستغل خروج والديها للعمل الساعة السابعة صباحا؛ وتستدعي خطيبها لزيارتها في منزلها، حيث توجه إليها الساعة الثامنة صباحا.

وأضافت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن والد الفتاة عاد بشكل مفاجئ، الساعة التاسعة صباحا؛ ليشاهد ابنته وخطيبها في وضع مخل، ما دفعه للتشاجر مع خطيب ابنته، وتبادلا الضرب فيما بينهما، ما أصاب الفتاة بالذعر، فألقت بنفسها من الطابق السابع لتسقط مصابة بتهشم في أنحاء الجسد.

وألقت مباحث الوراق، القبض على الأب وخطيب ابنته؛ بعدما تبين إصابتهما بإصابات طفيفة، منها «خدوش بالرقبة» و«جروح سطحية»، وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة، ثم ترحيلهما إلى النيابة العامة في الجيزة التي تولت التحقيق.

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