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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتخانقت مع خطيبها.. مأساة جديدة لفتاة في أوسيم بسبب قرص الغلة

صدى البلد


تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في انهاء شابة حياتها بقرص الغلة السام عقب خلاف لها مع خطيبها واصابتها بحالة نفسية سيئة. 

و انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة وبيان أسباب الوفاة وتوقيتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة. 

البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال فتاة في عقدها الثاني تُعاني من حالة إعياء شديدة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز. 

 

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وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة نتيجة مرورها بأزمة نفسية و خلافاتها مع خطيبها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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