الصين تعارض كل الأعمال المؤدية لتصعيد التوترات في الشرق الأوسط

أكّدت الصين اليوم، الجمعة، معارضتها لكل الأعمال التي تؤدي "إلى تصعيد التوترات" في الشرق الأوسط بعد الانفجارات التي وقعت فجرا في أصفهان بوسط إيران ونسبها مسؤولون أمريكيون ووسائل إعلام محلية إلى إسرائيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنه: "الصين اطّلعت على التقارير التي أوردتها وسائل إعلام"؛ مضيفا أن "الصين تعارض كل الأعمال التي من شأنها تصعيد التوترات".

وحذرت العديد من الدول بالفعل من أن الهجوم الانتقامي الذي تشنه إسرائيل ضد الضربات الإيرانية الأخيرة يمكن أن يخاطر بجر المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية أوسع.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وفعلت إيران فجر الجمعة دفاعاتها الجوية في محافظات عدة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقل في وسط البلاد، بحسب ما نقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، عُلقت الرحلات التجارية من وإلى مطارات عدة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحية.

ونقلت قناة "آيه.بي.سي" مساء الخميس عن مسؤول أمريكي كبير قوله "إن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران ردا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مدوية" سمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أن أسبابها مجهولة. وسبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها.