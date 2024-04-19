الغرف التجارية: جار خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20%

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءًا من يوم الأحد القادم ضمن مبادرة رئيس الوزراء والغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار وفقا لتوجيهات رئاسية.

أسعار الخبز السياحي بعد التخفيض

وأوضحت الغرف التجارية في بيان لها اليوم الجمعة، أن نسبة الخفض أسعار الخبز السياحي تتراوح بين من 30% و 45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع) لتصبح الأسعار الجديدة كما يلى:

رغيف وزن 80 جرام: 150 قرش (وصل الى 300 قرش في الفترة الماضية)

رغيف وزن 40 جرام: 75 قرش

رغيف وزن 25 جرام: 50 قرش

رغيف خبز أفرنجى 50 جرام: 150 قرش

رغيف خبز أفرنجى 35 جرام: 100 قرش

استمرار انخفاض الأسعار

ومن جانبه قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن انخفاض أسعار القمح أدت إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل

وأشار عز إلى أنه جارى العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة والتي انخفضت بحوالي 25% موضحا أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الأسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية الى أسعار فبراير 2023 "جدول 1") وبدا يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

واستمر كبار المنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء ثم بعد العيد حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا الى 27,% في بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة حيث بدأت اليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت بحسب تصريحات عز.

وذكر أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة وشهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكافة ماركات السيارات.