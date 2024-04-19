فصل الكهرباء غداً عن 9 مناطق وقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق وقرية وتوابعها بمركز ومدينة بيلا، غداً السبت، ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع بيلا القديمة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «قرية حاذق وتوابعها - مستشفي بيلا المركزي - مستشفي حميات بيلا - المركز الطبي الحضري - منطقة الاهرام - منطقة الكنيسة - منطقة مدرسة الإعدادية بنين وبنات - مجلس مدينة بيلا - الجوازات»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.