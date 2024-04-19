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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعماله باقية تخلد ذكراه.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني
صلاح السعدني

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير صلاح السعدني، أحد أعمدة الدراما التلفزيونية المصرية، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، "فقدت مصر اليوم قامة فنية عظيمة، وفنان أثرى شاشتنا بأعماله التي ستظل محفورة في ذاكرة الفن، فالراحل لم يكن ممثلًا موهوبًا فقط، بل كان فنانًا مبدعًا، صاحب رؤية ثاقبة، استطاع من خلال أدواره أن يلامس قلوب الجماهير، ويُجسّد الواقع المصري بكل تفاصيله، ببساطة وعمق في آن واحد، وستظل أعماله باقية خالدة تُخلّد ذكراه وتُلهم الأجيال القادمة.

وتقدمت وزيرة الثقافة بخالص العزاء لعائلة الفقيد، وللوسط الفني المصري والعربي، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان الكبير صلاح السعدني أعمدة الدراما التلفزيونية وفنان أثرى

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