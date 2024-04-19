بيطري سوهاج: تكثيف الحملات لمكافحة الكلاب الضالة

قال الدكتور احمد حمدي مدير عام الطبي البيطري بسوهاج إن مديرية الطب البيطري بسوهاج تقوم بتكثيف حملات الحد من إنتشار أخطار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة وتوعية المواطنين لكيفية التعامل والسلوك السليم حتي لا تكون مصدر جذب للكلاب الضالة من خلال الحد إلقاء القمامة في الشوارع.

والتوعية بشأن توجه الوحدات البيطرية المنتشرة لتقديم التسهيلات اللازمة لترخيص الكلاب المملوكة لهم وحصولها علي التحصينات المقررة لحماية الصحة العامة.

وأشاد رئيس الخدمات البيطرية بالتعاون بين المواطنين واللجان الفنية التابعة للمديرية بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، تأتي في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار إلى أن توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات الفنية للمديريات لحماية المواطنين من أية مخاطر فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالرفق بالحيوان لتطبيق المعايير الدولية للحد من مخاطر الكلاب الضالة.

وأضاف إن هذه السياسة تاتي في إطار حماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر الأمراض المشتركة الناتجة عن عدم السيطرة علي ظاهرة الكلاب الضالة، مشيدا بتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لإعداد تقرير حول الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الحيوانات الضالة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لقياس مؤشرات الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

محافظة سوهاج

وأوضح دكتور احمد حمدي، إنه يتم التنسيق مع هذه الأجهزة المعنية بالهيئات المعنية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مناطق التجمعات البشرية المزدحمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر، مشددًا على أهمية رفع تجمعات القمامة في الشوارع والطرق، من خلال الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأشار أحمد حمدي إلى تنفيذ حملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة في محافظة سوهاج وتوعية المواطنين بمخاطر إنتشار الكلاب الضالة وتسببها في نقل أمراض مشترك للإنسان تشكل تهديدا له، وتنفيذ حملات لضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية لحماية الصحة العامة.