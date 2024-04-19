الحكم بالسجن عامين على قاتـ ل عروس المحلة ,, القصة الكاملة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حالة من الصدمة عقب صدور حكم محكمة جنايات المحلة بالسجن للزوج المتهم بإنهاء حياة عروس المحلة لمدة عامين بعد تصالح شقيقها عقب وفاه والده والتنازل عن الدعوي بالحق المدني حفاظا علي مستقبل ابنتها الصغيرة عقب مضي نحو 8 أشهر علي ارتكاب الواقعة.

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ضياء أبوداود بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في القضية المعروفة إعلاميا بـ عروس المحلة رقم 828 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 38 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، بالحبس عامين.

كما يأتي ذلك بعدما اعطي المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته بإحالة الزوج المتهم بقتل زوجته عروس المحلة لمحكمة الجنايات أن المتهم قتل المجني عليها وتدعى روان محمد عبد السلام -زوجته -عمدا دون قصد أو سبق إصرار بأن تعدى عليها طعنا بسلاح أبيض سكين، قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياتها على الفور.

بينما تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من المقدم محمد برلسي مأمور قسم ثان المحلة يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 سنة ترتدي كامل ملابسها ومسجاه على ظهرها وبها طعنة نافذة بالبطن وممسكه بيدها سلاح أبيض سكين وعليه آثار دماء .



كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن الجثة تدعى روان محمد عبد السلام -ربة منزل- وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه والتحفظ على سلاح الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه عدة مرات وتحويله إلى محكمة الجنايات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.