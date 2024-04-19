قرب برج إيفل والشانزلزية.. رجل يهدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس

هدد رجل بتفجير نفسه خارج السفارة الإيرانية في باريس، وفقا لتقارير اعلامية عالمية.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، طوقت الشرطة الفرنسية منطقة القنصلية في الجزء الخلفي من المبنى، الذي يقع على ضفاف نهر السين ية على بعد أقل من ميلين من برج إيفل، وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب المنطقة؛ حسبما نقلت وسائل الاعلام العالمية عن وفقا لتقارير محطة الإذاعة الفرنسية" أوروبا وان".

وفقا للعديد من الشهود، وضع الرجل الأعلام على أرضية القنصلية وقال إنه يريد الانتقام من وفاة شقيقه زاعما أنه يرتدي حزاما متفجرا ويحمل "جسما يشبه قنبلة يدوية"، وفقا لما ذكرت محطة الإذاعة.

وقالت شركة مترو RATP إن الخدمة توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية.

وتقع البعثة الدبلوماسية في الدائرة السادسة عشرة على الضفة الشمالية لنهر السين على مسافة قصيرة من بعض مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المدينة مثل متحف اللوفر والشانزليزيه.