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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مازيمبي

الأهلي
الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده في الثالثة ظهر اليوم استعدادا لمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين عصر السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كان الأهلي قد أدى مرانه الأول أمس علي نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة  قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة دوري أبطال إفريقيا ميشيل يانكون أندرياس أندويا النادي الأهلي

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