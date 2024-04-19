الجزائر تتخذ إجراء قاسيا ضد فريق نهضة بركان المغربي.. تفاصيل

فوجئت بعثة فريق نهضة بركان لكرة القدم بمنعها من مغادرة مطار “الهواري بومدين” بالجزائر العاصمة صباح الجمعة، بسبب القمصان الرسمية لـ”الفريق البرتقالي”، التي تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة.



ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن مصدر مطلع أن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق البركاني فور وصولها إلى المطار، بحضور رئيس النادي عبد الحكيم بنعبد الله، قبل أن تُقرر تفتيش ملابس اللاعبين.

وذكر المصدر أن لاعبي نهضة بركان تعرضوا لمضايقات غير مبررة بعد وصول الطائرة التي أقلتهم إلى مطار الهواري بومدين قادمة من مطار وجدة أنكاد، في رحلة مباشرة استغرقت حوالي ساعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة الجمارك الجزائرية رفضت الترخيص لمسؤولي نهضة بركان بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي البلاد أن يتواجد الفريق البركاني بالأراضي الجزائرية بقمصان تحمل خريطة المغرب، علما أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم صادقت على القميص منذ فترة.

وأكد المصدر للجريدة أن لاعبي نهضة بركان مازالوا محتجزين في مطار الهواري بومدين إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بعد ساعة ونصف تقريبا من وصولهم، في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

ويستعد نهضة بركان لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام حامل اللقب، اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأحد 21 أبريل الجاري في الساعة الثامنة مساء، بينما تجرى مباراة الإياب نهاية الأسبوع القادم بالملعب البلدي ببركان.

وكانت السلطات الجزائرية رخصت للفريق البركاني للسفر في رحلة مباشرة من وجدة إلى الجزائر على متن طائرة إسبانية، فيما كان مبرمجا من قبل أن تكون الرحلة إلى تونس ثم إلى الجزائر، بسبب غلق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.