عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تسمح بتسويق منتجات القنب الهندي في معرض للزراعة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة هسبريس المغربية؛ أن المملكة ستشهد تسويق منتجات القنب الهندي القانونية تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي سينعقد في 22 أبريل الجاري لأول مرة بالبلاد .

ووفق الصحيفة ذاتها؛ فإن المستثمرين والفاعلين في مجال إنتاج منتجات القنب الهندي القانوني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، سيخصص لهم رواقان بالمعرض المنتظر تنظيمه من 22 إلى 28 أبريل الجاري.

ويتعلق الأمر  بمنتجات CBD CANABIS متنوعة ما بين مواد التجميل والمكملات الغذائية والأغذية الزراعية، فيما مرت من مختلف مراحل الإنتاج القانونية وصولا إلى مرحلة التسويق.

وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن المنتجات التي سيتم بيعها في المعرض المنتظر مرت من مختلف المساطر القانونية، وحصلت على التراخيص اللازمة قبل التأشير على بيعها.


وتعد المنتجات التي سيتم تسويقها بمثابة حصيلة إنتاج أول محصول قانوني للقنب الهندي بالمغرب، إذ عرفت سنة 2023 زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.

واعتمدت الوكالة السنة الماضية للقيام بهذه العملية على 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسجلة على مستوى الجمارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

ترشيحاتنا

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الصحة لكبار السن

اخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة .. حسم أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

مصدر استخباراتي: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل "انتهت"

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

يحييه الله حياة طيبة ويكون أطيب الناس عيشا.. خطيب المسجد الحرام: بهذا العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ