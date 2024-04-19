دولة عربية تسمح بتسويق منتجات القنب الهندي في معرض للزراعة

ذكرت قناة هسبريس المغربية؛ أن المملكة ستشهد تسويق منتجات القنب الهندي القانونية تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي سينعقد في 22 أبريل الجاري لأول مرة بالبلاد .

ووفق الصحيفة ذاتها؛ فإن المستثمرين والفاعلين في مجال إنتاج منتجات القنب الهندي القانوني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، سيخصص لهم رواقان بالمعرض المنتظر تنظيمه من 22 إلى 28 أبريل الجاري.

ويتعلق الأمر بمنتجات CBD CANABIS متنوعة ما بين مواد التجميل والمكملات الغذائية والأغذية الزراعية، فيما مرت من مختلف مراحل الإنتاج القانونية وصولا إلى مرحلة التسويق.

وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن المنتجات التي سيتم بيعها في المعرض المنتظر مرت من مختلف المساطر القانونية، وحصلت على التراخيص اللازمة قبل التأشير على بيعها.



وتعد المنتجات التي سيتم تسويقها بمثابة حصيلة إنتاج أول محصول قانوني للقنب الهندي بالمغرب، إذ عرفت سنة 2023 زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.

واعتمدت الوكالة السنة الماضية للقيام بهذه العملية على 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسجلة على مستوى الجمارك.