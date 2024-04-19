عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية: القبض على رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية بباريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

كشف مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية في باريس.

وأخبر مصدر في الشرطة وكالة "رويترز" أن الرجل شوهد في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي وهو يدخل القنصلية، حاملا ما يبدو أنه قنبلة يدوية وسترة متفجرة.


وهدد رجل بتفجير نفسه خارج السفارة الإيرانية في باريس، وفقا لتقارير اعلامية عالمية.

ووفقا لصحيفة "تليجراف"، طوقت الشرطة الفرنسية منطقة القنصلية في الجزء الخلفي من المبنى، الذي يقع على ضفاف نهر السين ية على بعد أقل من ميلين من برج إيفل، وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب المنطقة؛ حسبما نقلت وسائل الاعلام العالمية عن  وفقا لتقارير محطة الإذاعة الفرنسية" أوروبا وان".

وفقا للعديد من الشهود، وضع الرجل الأعلام على أرضية القنصلية وقال إنه يريد الانتقام من وفاة شقيقه زاعما أنه يرتدي حزاما متفجرا ويحمل "جسما يشبه قنبلة يدوية"، وفقا لما ذكرت محطة الإذاعة.

وقالت شركة مترو RATP إن الخدمة توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية.

وتقع البعثة الدبلوماسية في الدائرة السادسة عشرة على الضفة الشمالية لنهر السين على بعد مسافة قصيرة من بعض مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المدينة مثل متحف اللوفر والشانزليزيه.

البعثة الدبلوماسية الشرطة الفرنسية السفارة الإيرانية القنصلية الإيرانية برج ايفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

رجل على وشك الموت يعيش بدون قلب .. ما القصة؟

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الصحة لكبار السن

اخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة .. حسم أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

مصدر استخباراتي: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل "انتهت"

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

يحييه الله حياة طيبة ويكون أطيب الناس عيشا.. خطيب المسجد الحرام: بهذا العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ