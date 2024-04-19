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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جوائز تصل لـ25 ألف جنيه.. جامعة الأزهر تنظم مسابقة القراءة الحرة للطلاب

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تنظم جامعة الأزهر مسابقة "القراءة الحرة"، وذلك في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها وطالباتها.

جامعة الأزهر تنظم مسابقة «القراءة الحرة» لطلاب وطالبات الجامعة في القاهرة والأقاليم

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم وتدارُس الكتب التراثية، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بث سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب والطالبات على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ونور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر، لافتًا إلى أن اختبارات المسابقة ستجرى تحريريًّا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٨/٥م بقاعة الفلك بكلية العلوم بنين.

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وأضاف "الشربيني" أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز مالية قيمة للمراكز العشر الأولى، بدءًا من ٢٥٠٠٠ ألف جنيه للمركز الأول حتى ٣٠٠٠ آلاف جنية للمركز العاشر، إضافة إلى عشر جوائز تشجيعية تبلغ قيمتها ٢٠٠٠ جنيه، داعيًا الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة إلى سرعة التقديم في كلياتهم.

يذكر أن المسابقة تأتي برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وتقام في إطار المبادرة الرئاسية: (أنت أقوي من المخدرات).

الأزهر جامعة الأزهر مسابقة القراءة الحرة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب

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