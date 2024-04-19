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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر استخباراتي: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل "انتهت"

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

قال مصدر استخباراتي إقليمي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 إن الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران "انتهت".

وتوقع المصدر أن إيران لن ترد على الغارة الإسرائيلية الليلة الماضية في مدينة أصفهان.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم الجمعة وقوع هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار على مدينة أصفهان، استهدفت المطار وقاعدة عسكرية للجيش الإيراني، حيث رُصدت 3 مسيرات في سماء المدينة وجرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي وتدمير المسيرات في السماء. 

وأكد المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح، فيما أشارت وكالة فارس الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، إلى وقوع ثلاثة انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، وسط تقارير إسرائيلية وأمريكية عن هجوم إسرائيلي ردًا على ضربات نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، كشفت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل هاجمت أهدافا في إيران، وأكدت نفس الأنباء قناة "إيه.بي.سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران، في حين ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤول أمريكي آخر، أن صواريخ إسرائيلية تضرب موقعا داخل الأراضي الإيرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية في مطارات طهران وأصفهان وشيراز، عقب الانفجارات.

وفي 13 أبريل الجاري، شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق".

وأعلنت إيران عبر تلفزيونها الرسمي إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه الاحتلال، ردًا على استهداف الاحتلال للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، والذي تسبب في تدميرها بالكامل ومقتل سبعة أشخاص بينهم قائدين في الحرس الثوري الإيراني.

المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل الغارة الإسرائيلية أصفهان قاعدة عسكرية للجيش الإيراني منظومة الدفاع الجوي

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