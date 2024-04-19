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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود الخطيب وأحمد السقا في جنازة صلاح السعدني | فيديو

أحمد السقا
أحمد السقا

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة عدد كبير من النجوم. 

وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والنجم أحمد السقا، على المشاركة في جنازة الفنان صلاح السعدني. 

وانتهت مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

 

 

جنازة صلاح السعدني 

حرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ورحل الفنان الكبير صلاح السعدني  مخلفاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.


ونعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذى رحل اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٨١ عاما.

وقال جلال:  فقدنا فنانا متميزا فى كل أعماله، استطاع ببساطة وسهولة أدائه أن يحفر اسمه فى تاريخ الفن المصرى، وأن يحتل مكانة كبيرة فى قلوب جمهوره، وعزاؤنا فيما تركه من إرث فنى سيظل تتذكره الأجيال على مر الزمن، رحم الله الفنان صلاح السعدنى وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح .

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر " وغيرهم .

 

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