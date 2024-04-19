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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار فول الصويا عند الإفراط فى تناوله.

1- فول الصويا قد يسبب السرطان: صنفت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) العنصر النشط الرئيسي الجليفوسات في فول الصويا على أنه "ربما يسبب السرطان للبشر" وخاصة الإصابة بسرطان الثدي أكد البحث على أهمية ابتعاد النساء اللواتي سبق لهن الإصابة بسرطان الثدي عن منتجات حليب الصويا، بالإضافة إلى النساء اللواتي يوجد في تاريخهن العائلي أسبقية للإصابة بسرطان الثدي.
2- قد يسبب التهاب مزمن: الأبحاث الجديدة تشير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، قد يكون زيت فول الصويا بنفس السوء، يحتوى فول الصويا على أحماض أوميجا 6 الدهنية وهو ما يسبب مشكلة كبيرة لأن أوميجا 6S هي التي تسبب الالتهاب وتخزن الدهون وتزيد من الوزن.
3- أضرار على معادن الحديد والكالسيوم
يحتوى فول الصويا على تركيز عالى من حمض الفيتيك، الذي يحد من امتصاص المعادن المهمة فى الجسم مثل الحديد والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، وتعد المستويات الكافية من الزنك مهمة بشكل خاص للأشخاص القلقين، حيث أن أوجه القصور شائعة وأظهرت الدراسات ان فول الصويا يمكن أن يسبب لهم القلق والاكتئاب.
4- قد يمنع هضم البروتين: على الرغم من أن فول الصويا ممتلئ بالبروتين الخالي من الدهون 
5- التسبب بالعقم للرجال: ظهرت العديد من الدراسات التي تربط بين تناول منتجات فول الصويا بشكل يومي والعقم. 
6- تشوهات في الجهاز التناسلي للأطفال الذكور: نصحَ البحث السابق بتجنب تقديم كميات كبيرة من منتجات فول الصويا للأطفال الذكور، وتجنب اعتماد بعض الأطفال الرضع على حليب الصويا، لتجنب حدوث تشوهات في الحيوانات المنوية لديهم، وضعف في نمو الجهاز التناسلي والأعضاء التناسلية، كما نصح الأم الحامل بالتقليل من تناولها لمنتجاته تجنباً للمخاطرة في حدوث ذلك، حيث أكدت بعض الأبحاث ارتفاع نسبة تشوهات الأعضاء التناسلية للأطفال، الذين كانت تعتمد أمهاتهم على منتجات الصويا بشكل كبير.
7- ضعف في الغدد الصماء وأهمها الغدة الدرقية، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة المعتمدين على حليب الصويا بشكل أساسي.

 

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