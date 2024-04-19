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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عبقرية الفراعنة.. اكتشاف مذهل في الأهرامات يثبت معرفتهم بسرعة الضوء

صدى البلد

اكتشاف بالصدفة في الأهرامات يُظهر تداخلًا غريبًا بين الأرقام والمقاييس عبر الزمن والثقافات المختلفة.. قد تكون هذه الصدفة مجرد تقارب رياضي في الأرقام، ولكنها تعكس أيضًا التفكير الإنساني والاستكشاف العلمي عبر العصور.

الأهرامات وسرعة الضوء

تبلغ سرعة الضوء 299,792,458 مترًا في الثانية، وأن خط عرض الهرم الأكبر بالجيزة هو 29.9792458 درجة شمالًا، ويسافر الضوء بسرعة 299,792,458 مترًا في الثانية في الفراغ، وهو الحد الأقصى للسرعة المطلقة للكون. 

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يبلغ خط عرض الهرم الأكبر بالجيزة بالفعل 29.9792458 شمالًا، ولكن كذلك مجموعة كاملة من الأماكن الأخرى الواقعة على نفس خط العرض.

فالمصريون القدماء - حتى لو كانوا قد اكتشفوا سرعة الضوء قبل قرون من قياسها من قبل عالم الفلك الدنماركي أولي رومر في عام 1676، لم يعملوا بالأمتار، وذلك في المقام الأول لأن الأمتار لم يتم تعريفها حتى عام 1791 م .

استخدم المصريون القدماء الأذرع، حيث بلغت سرعة الضوء حوالي 571,033,253 ذراعًا في الثانية، أما غرب روسيا عند خط عرض 57.1033253.

بقدر ما كانوا مثيرين للإعجاب ، لم يقس المصريون القدماء سرعة الضوء، ولم يتنقلوا باستخدام خطوط الطول والعرض العالمية. وإذا فعلوا ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك دليل أكثر بقليل من تحديد موقع الهرم الأكبر في الجيزة عند خط عرض يتوافق مع خط العرض عندما يتم التعبير عنه في نظام قياس يبعد قرونًا عن الاختراع. 

على الرغم من أن الصدفة التي ذُكرت قد تثير الدهشة، إلا أنها لا تمت للعلم بصورة مباشرة. واستخدام الأمتار كوحدة قياس للسرعة وخطوط الطول والعرض العالمية هو تطور نسبياً حديث، ولا يمكن أن يُطبق على الماضي. وتلقي الضوء على طبيعة المصري القديم واكتشافاته.

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