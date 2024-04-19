عرض الفيلم القصير البحر الأحمر يبكي على إحدى المنصات العالمية

يبدأ عرض الفيلم الأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب على أحد المنصات العالمية السبت 20 أبريل، وهي أحد أهم منصات عرض الأفلام المستقلة حول العالم. ويعتبر فيلم البحر الأحمر يبكي أول فيلم أردني تعرضه تلك المنصة".



فيلم البحر الأحمر يَبكي يحكي عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. وجرى تصوير أحداث الفيلم في مدينة غريبة تشبه عالم الأشباح في جنوب الأردن بكاميرا مقاس 16 مم.





الفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، وإنتاج: فارس الرجوب، لمى الحمارنة، لويزا ستريكر، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وموسيقى تصويريةعمر فاضل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدوليمسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق. ثم خاض بعدها رحلة ناجحة في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان غينت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ببلجيكا حيث فاز بجائزة جسر الثقافات بالإضافة إلى جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير من مهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي، وهذا بالإضافة للعديد من المهرجانات الدولية المرموقة.