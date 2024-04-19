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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحداث أصفهان| إيران تحذر إسرائيل.. وتؤكد: لم تسبب أي خسائر

ارشيفي
ارشيفي

 أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن أحداث أصفهان والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في تصريحات، إلى أن داعمي الكيان الصهيوني يحاولون يائسين تضخيم ما حدث،  وصنع انتصار من هزيمته.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من اتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل إذا حاولت استهداف البلاد مجددا.

عبد اللهيان: إيران سترد بقوة أكبر على أي خطأ يقترفه الكيان الصهيوني 

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حذر في وقت سابق  من أي مغامرة يقوم بها الكيان الصهيوني مؤكدا أن إيران سترد بقوة أكبر على أي حسابات خاطئة من قبل هذا الكيان .

وقال عبد اللهيان خلال لقائه مع وزير خارجية مالطا جان بورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة : إن الرد القوي الأخير لقواتنا المسلحة على الكيان الصهيوني يقع في إطار الدفاع المشروع ويتوافق مع القانون الدولي .

وأعرب عبد اللهيان عن شكره وتقديره للدور البناء والجهود التي تبذلها حكومة مالطا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي  من أجل المساعدة في وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة  مؤكدا أن العامل الرئيسي للاستقرار والأمن في المنطقة هو وقف جرائم الكيان الصهيوني فى غزة والضفة الغربية .

وأكد عبد اللهيان استعداد إيران لتعزيز العلاقات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

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