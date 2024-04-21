الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل وباء حصد حتى الآن أكثر من ٤٠٠ روح، بالاضافة الى تحذير منظمة الصحة العالمية بأن هناك وباء ينتشر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.



حيث حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن عددا من الدول قد تشهد وباءً آخر وسط الانتشار المتزايد لمرض قد يكون مميتًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار أنفلونزا الطيور يمثل مصدر قلق كبير حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة من بين 889 حالة إصابة بشرية بين عامي 2003 و2023، قائلة إن تفشي المرض على نطاق واسع قد يؤدي إلى معدلات وفيات مرتفعة بشكل غير عادي.

ونتيجة لذلك، زاد هذا من خطر أن يصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال بين البشر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

