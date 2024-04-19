بطولة إفريقيا للكرة الطائرة | جرين بافالوز الزامبي يفوز على جارد الكونغولي

تغلب فريق جرين بافالوز الزامبي على جارد الكونغولي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور ‏المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 12 ‏إلى 24 أبريل الجاري.‏

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية قوية ‏بين الفريقين، واللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه فريق جرين بافالوز.‏

جاء الشوط الأول حماسيًّا بين الفريق وانتهى بتقدم جارد الكونغولي 26-24، وجاء رد فريق ‏جرين بافالوز الزامبي، قويًّا وسريعًا بعد الفوز بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-18، ‏و25-21.‏

وعاد فريق جارد إلى المباراة بالفوز بالشوط الرابع ويتعادل الفريقان في النتيجة ووصلا إلى ‏شوط فاصل حسمه فريق جرين بافالوز بنتيجة 15-8 ويفوز بالمباراة.‏





