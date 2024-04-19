بطولة إفريقيا للكرة الطائرة | جرين بافالوز الزامبي يفوز على جارد الكونغولي

تغلب فريق جرين بافالوز الزامبي على جارد الكونغولي بنتيجة 3-1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية قوية بين الفريقين، واللذين وصلا إلى شوط فاصل حسمه فريق جرين بافالوز.
جاء الشوط الأول حماسيًّا بين الفريق وانتهى بتقدم جارد الكونغولي 26-24، وجاء رد فريق جرين بافالوز الزامبي، قويًّا وسريعًا بعد الفوز بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-18، و25-21.
وعاد فريق جارد إلى المباراة بالفوز بالشوط الرابع ويتعادل الفريقان في النتيجة ووصلا إلى شوط فاصل حسمه فريق جرين بافالوز بنتيجة 15-8 ويفوز بالمباراة.