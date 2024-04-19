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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لوحاتها وصلت للعالمية... باسنت رجب موهبة إسكندرانية تبدع في الرسم

صدى البلد

وهب الله «باسنت» ابنة محافظة الإسكندرية صاحبة الـ 22 عامًا والتي تدرس بجامعة الإسكندرية، موهبة الرسم منذ نعومة أظافرها والتي اكتشفتها أسرتها وكانت تدعمها دائمًا منذ طفولتها.


قالت «باسنت» إنها أحبت الرسم كحب الفن وليس إحترافه ولكن مُدرسة الرسم كانت تُعامل الأطفال مُعاملة صعبة جدًا لدرجة إنها كانت تقلل من شأن الأطفال وتستهون بموهبة من لا يُجيد الرسم ولا تبذل أي جهد معهم لتُعلمهم الرسم بطريقة جيدة وكانت تعتقد أن الرسم موهبة فقط وليس تعلم.

وقررت باسنت تعلم الرسم بشكل إحترافي لتُثبت أن الرسم تعلم وموهبة وليست موهبة فقط، واتجهت لتعلم الرسم الإحترافي عن طريق فيديوهات اليوتيوب والسوشيال ميديا وكان والديها وأخيها وأختها الصغيران كانوا داعمين لها بشكل مُستمر.


واضافت إنها شاركت في مُسابقات كثيرة في المعارض وأخذت جوائز وعرضت لوحاتها بالمعارض المحلية والدولية .

واختتمت أنها تتمنى أن تفتح مركز لتعليم الرسم للأطفال الصم والبُكم وذوي الإحتياجات الخاصة والفن التشكيلي بشكل عام.
 

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