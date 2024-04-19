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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابن صديقه محمد فؤاد

حفل زفاف ابن محمد
حفل زفاف ابن محمد فؤاد

حرص الفنان عمرو دياب، على إحياء حفل زفاف ابن صديقه الفنان محمد فؤاد «عبد الرحمن» المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة. 

 

حفل زفاف ابن محمد فؤاد 

انتهت التجهيزات النهائية لحفل زفاف عبد الرحمن ابن النجم محمد فؤاد المقرر ان ينطلق بعد قليل باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر ان يشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوسط الفني وسيحيي الحفل عدد من المطربين.

واحتفل محمد فؤاد الايام الماضية بعقد قران عبد الرحمن وحضر حفل القران عدد كبير من نجوم الفن .

 

عقد قران ابن محمد فؤاد 

في أول شهر مارس الماضي، احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور مجموعة من نجوم الفن.

وكان قد قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاسيت 90 صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقي إلى السعودية حبيبي. 

وقال الفنان محمد فؤاد ردا على تحية الجمهور:" 3 مليار تحيا مصر.. احنا من غير مصر ولا حاجة.. تحية لكل فرد عربي شال في قلبه حب لمحمد فؤاد وزمايله.. ويارب كل الخير للوطن العربي".

وعلى جانب أخر أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد ، وذلك في تصريحات علي هامش حفله بالمملكة العربية السعودية . 

وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك"، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم.

وقال محمد فؤاد : "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

وأضاف: "عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة ، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".

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