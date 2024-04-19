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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتستلم في ثوان.. أول عملية توصيل دليفري بطائرة بدون طيار

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

ستكون منظمة صحة ميموريال هيرمان الأمريكية أول مقدم خدمات صحية في العالم ينفذ خدمة التوصيل الفوري للمنازل للأدوية والإمدادات الطبية باستخدام طائرة بدون طيار ابتداءً من 2026.

يقول «أليك كينج» النائب التنفيذي للشئون المالية لميموريال هيرمان: "كنظام، نسعى باستمرار إلى تحسين تجربة المريض وتقديم المزيد من الصحة والقيمة للمجتمعات التي نخدمها.. تقدم زيبلاين حلاً مبتكرًا لمساعدة مرضانا في الوصول إلى الأدوية التي يحتاجون إليها بسرعة وبسهولة، دون أي تكلفة إضافية بالنسبة لهم".

 

كيف تعمل خدمة الطائرة بدون طيار ؟

زيبلاين هي أكبر نظام توصيل بدرون في العالم وأكملت مؤخرًا مليون توصيل تجاري، ومن المتوقع أن توفر خدمة التوصيل للمنازل، المعروفة باسم المنصة P2، تسليمًا يصل إلى 7 مرات أسرع من التوصيل التقليدي بالسيارة، حيث يتم إكمال التوصيلات في نحو دقيقة واحدة لكل ميل. 

يمكن للمرضى جدولة التسليمات في أوقات دقيقة وتتبع طلبهم في الوقت الفعلي على هواتفهم.

ستستخدم زيبلاين P2 الطائرات بدون طيار الكهربائية والمستقلة ("زيبس") للتوصيل إلى المناطق الحضرية والضواحي بصمت وبشكل ملائم. 

بمجرد تحميل الطلب، تطير الزيب إلى وجهتها وتحلق بأمان وبهدوء عالي في السماء، في حين ينزل الجهاز الطردي للتوصيل التلقائي إلى الموقع الصحيح بدقة ويقوم بالتوصيل بدقة إلى باب المنزل.

طائرة درون إمدادات طبية

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