لأول مرة.. اجراء عمليات استئصال جزء من الكبد لطفلين بدمياط

نجح الفريق الطبى بقيادة الدكتور محمد هيكل اخصائي الجراحة بمستشفي كفر سعد المركزى، من استئصال جزء من فص الكبد لطفلين فى عمليتين منفصلتين ، احدهما لطفل مصاب بحادث جرار زراعة و الاخر لطفل مصاب بحادث دراجة بخارية ، حيث تم العمليتين بنجاح تحت اشراف الدكتور هشام شاروش رئيس قسم الجراحة بالمستشفى و وضع الطفلين تحت المتابعة بالعناية المركزة بالمستشفى



الى جانب ذلك تم عمل جراحة صدر لمريض سنة ٤١ عام يعاني من استرواح هوائي متحوصل

وزيادة سمك الغشاء البلوري مع وجود تجمع صديدي بالرئه اليسري بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزى.

حيث تم تقشير الرئه اليسري واستئصال الأكياس الهوائيه وازالة التجمع الصديدي بواسطة فريق طبى من مستشفى كفر سعد المركزى مكون من الدكتور محمد عبد العظيم ، والدكتور احمد عبد الرؤف ، أساتذة جراحة القلب والصدر ، والدكتورة شرين عقيل اخصائي التخدير مع فريق تمريض العمليات بمستشفي كفر سعد

