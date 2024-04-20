عمرو القماطي: توجيهات الرئيس بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها، فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ: إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا أن هناك حصر كامل للأسعار و انخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأضاف نائب الجيزه ، أن تحركات الدولة لخفض الاسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيه، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.