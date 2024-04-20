عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء ... ارتفاع ضحايا حادث تصادم بالدقهلية إلى 10 مصابين ومتوفى

ارشيفيه
ارشيفيه

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم  سيارة ملاكي وميكروباص و ومركبتين توك توك على طريق اجا ميت غمر بين قريتى الكرامه وبشلا إلى 10 مصابين ومتوفاه وهى سهام احمد سيد ؛ اما المصابين فهم ايمن  على شريف ٤٧ عاما مصاب بكدمات وكسور ومنير عبد المعطى ٤٧ عاما  بكسور ونور عبد القادر ٤٣ عاما بكدمات  ودعاء على الجمل  ٣٧ عاما  مصابه بكسور وكدمات ونسمه على شريف ٣٧ عاما مصابه بارتجاج. 


كما أصيب كلا من احمد نور عبد القادر ٤ أعوام بكدمات  ورانيا محمد اسماعيل ١٢ عاما بكسور  ؛ سلمى محمد اسماعيل بكدمات وحياة نور عبد القادر عامان  مصابع بسحاجات ومصطفى محمد احمد ١٨ عاما  بكدمات وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج والمتوفاة  لمشرحة المستشفى.


وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص و مركبتين توك توك على طريق اجا ميت غمر بين قريتى الكرامه وبشلا  ووجود مصابين ومتوفى.


وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك ما بين قريتي الكرامة وبشلا مما ادى الى مصرع شخص واصابه 10 اخرين .


وجرى نقل المصابين في حالة حرجة الى مستشفى ميت غمر وايداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم سيارة اصطدام سيارة ملاكي وقوع حادث تصادم طريق اجا ميت غمر الكرامه وبشلا الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يبحث استغلال أصول الدولة غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها

ترشيحاتنا

إيران تتوعد إسرائيل: ردّنا التالي سيكون على أقصى مستوى

مسؤول أمريكي: واشنطن ليس لها أي نشاط بمنطقة انفجار قاعدة كالسو العراقية

صورة تجمع عمرو دياب مع لاعيبن من الزمالك.. ما السر ؟

إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في صلة رحم على أبنائه

الحشد الشعبي: خسائر مادية وإصابات نتيجة انفجار بقاعدة كالسو جنوب العراق

إياد نصار يكشف سبب مشاركة الشيخ خالد الجندي في مسلسل صلة رحم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الهضبة وايهاب توفيق أبرز الحضور .. 30 صورة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

فيديو

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ