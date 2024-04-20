بالأسماء ... ارتفاع ضحايا حادث تصادم بالدقهلية إلى 10 مصابين ومتوفى

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص و ومركبتين توك توك على طريق اجا ميت غمر بين قريتى الكرامه وبشلا إلى 10 مصابين ومتوفاه وهى سهام احمد سيد ؛ اما المصابين فهم ايمن على شريف ٤٧ عاما مصاب بكدمات وكسور ومنير عبد المعطى ٤٧ عاما بكسور ونور عبد القادر ٤٣ عاما بكدمات ودعاء على الجمل ٣٧ عاما مصابه بكسور وكدمات ونسمه على شريف ٣٧ عاما مصابه بارتجاج.



كما أصيب كلا من احمد نور عبد القادر ٤ أعوام بكدمات ورانيا محمد اسماعيل ١٢ عاما بكسور ؛ سلمى محمد اسماعيل بكدمات وحياة نور عبد القادر عامان مصابع بسحاجات ومصطفى محمد احمد ١٨ عاما بكدمات وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج والمتوفاة لمشرحة المستشفى.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص و مركبتين توك توك على طريق اجا ميت غمر بين قريتى الكرامه وبشلا ووجود مصابين ومتوفى.



وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وميكروباص ومركبتين توك توك ما بين قريتي الكرامة وبشلا مما ادى الى مصرع شخص واصابه 10 اخرين .



وجرى نقل المصابين في حالة حرجة الى مستشفى ميت غمر وايداع جثمان المتوفي بمشرحة المستشفى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .