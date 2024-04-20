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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المجسم الذي كشف عن رشاقتها. 

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فينا أكملت إطلالتها الراقية بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات المميزة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

ياسمين عز
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