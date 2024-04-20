نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني

تحدثت الإذاعية نسرين أنور عكاشة، عن العلاقة بين والدها والفنان الراحل صلاح السعدني، قائلة:" كان من أصدقاء والدى المقربين على مدار فترات كبيرة، وظلت الصداقة مستمرة وكان هناك تواصل طول الوقت فى الجانب الإنساني والفني".

وأضافت نسرين أنور عكاشة، خلال مداخلة ببرنامج "العاشرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التواصل والمحبة والود بين الفنان الراحل صلاح السعدني ووالدي لا ينقطع، وكانت الروح واحدة والأرضية الفكرية والوعى واحد

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ولفتت نسرين إلى أن والدها والسعدني تشابها في الصفات الإنسانية، وكان يشبه والدى فى أشياء كثيرة، فهو ابن البلد المصري الجدع اللى بيحب الناس ولديه هدف ورسالة عاوز يوصلها للناس، لافتة إلى أن أداء صلاح السعدني فى شخصية "سليمان غانم"، فى مسلسل "لياليى الحلمية" كان حالة فريدة لم تتكرر.



