3 غارات وطيران مجهول.. تفاصيل القصف على بابل العراقية

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن استهداف ثلاث غارات جوية مجهولة المصدر لمقر معاونية الدروع ورئاسة أركان هيئة الحشدالشعبي بقاعدة كالسو العسكرية في محافظة بابل جنوب بغداد.

وكانت أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار في قاعدة عسكريةبالعراق.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية في العراق، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات مجهولة استهدفت مقر لواء تابع لقواتالحشد الشعبي في قاعدة كالسو في محافظة بابل العراقية.





وقالت قناة "السومرية" إن طائرات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت قاعدة للحشد الشعبي قرب بابل في العراق.