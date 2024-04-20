إياد نصار: مش بحب مسلسلات «البان آراب».. فيديو

كشف الفنان إياد نصار، عن موقفه من مسلسلات «البان آراب»، مضيفا أنه لا يهوى هذه النوعية من المسلسلات.



وأضاف الفنان إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج سبوت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يقدم أي شئ، قائلا:"بيكون المهم في هو تجميع عدد كبير من الفنانين من الدول العربية، ومش مهم المضمون بتاع المسلسل، ومش بيكون في طرح".

صلة رحم



وأشار الفنان إياد نصار، إلى أن تلقى التهنئة من العديد من أصدقائه بالوسط الفني على نجاح مسلسل صلة رحم الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، موضحا أنه التهنئة أسعدته كثير ونجاح مسلسله الرمضاني.

