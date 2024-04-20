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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي شهير ينتقد شيكابالا وتأثير مشاركاته مع الزمالك .. ماذا قال؟

صدى البلد

أنتقد الناقد الرياضي خالد طلعت تأثير مشاركات شيكابالا مع الزمالك على نتايج الفريق في الموسم الماضي والموسم الحالي عبر صفحته الرسميه على الفيس بوك 

وكتب خالد طلعت:"في حلقة برنامج اللعيب عملت احصائية عن شيكابالا وان نتائج الزمالك في غيابه أفضل منها في وجوده ، وفيه ناس كتيرة اتضايقت من الاحصائية دي وناس شككت فيها

طيب تعالوا بقى نشوف بالتفاصيل تأثير مشاركات شيكابالا مع الزمالك على نتايج الفريق في الموسم الماضي والموسم الحالي :

2 نوفمبر 2022 : الزمالك وانبي في الدوري ، شيكابالا نزل بديل في الدقيقة 67 وكان الزمالك كسبان 1-0 ، انبي اتعادل في الدقيقة 84 وانتهت المباراة تعادل والزمالك فقد نقطتين

4 ابريل 2023 : الزمالك والمصري في الدوري ، شيكابالا نزل بديل في الدقيقة 71 والزمالك متعادل 2-2 ، المصري سجل هدف الفوز 3-2 في الدقيقة 87 والزمالك فقد 3 نقاط

17 ابريل 2023 : الزمالك والمقاولون في الدوري ، شيكابالا نزل بديل في الدقيقة 78 والزمالك كسبان 2-1 ، المقاولون سجل هدف التعادل في الدقيقة 90 والزمالك فقد نقطتين

13 يوليو 2023 : الزمالك والأهلي في الدوري ، شيكابالا بدأ اللقاء أساسي ، الزمالك شال تلاته في الشوط الأول ، شيكابالا اتغير بين الشوطين الشوط التاني كانت نتيجته تعادل 1-1 وخلص الماتش 4-1 للاهلي

21 سبتمبر 2023 : الزمالك وبيراميدز في الدوري ، شيكا نزل بديل في الدقيقة 66 وكان الزمالك كسبان 2-1 ، بعد نزوله بيراميدز اتعادل في الدقيقة 77 والزمالك فقد نقطتين

3 نوفمبر 2023 : الزمالك وزد في الدوري ، شيكا نزل بديل في الدقيقة 46 وكان الزمالك متعادل 1-1 ، بعد نزوله زد جاب جول والزمالك خسر وفقد 3 نقاط

8 نوفمبر 2023 : الزمالك وبيراميدز في قبل نهائي الكاس ، شيكا كان اساسي وخرج في الدقيقة 70 وكان الزمالك مغلوب 1-0 ، بعد خروجه الزمالك اتعادل وكسب ركلات الترجيح وصعد للنهائي

8 مارس 2024 : الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر ، شيكا نزل بديل في الدقيقة 46 وكان الزمالك متعادل 0-0 ، بعد نزوله الزمالك خسر 2-0 وخسر الكاس

31 مارس 2024 : الزمالك وفيوتشر في الكونفيدرالية : شيكا كان أساسي وخرج في الدقيقة 60 والزمالك كان متعادل 1-1 ، وبعد خروجه الزمالك سجل الهدف الثاني وكسب المباراة

الموسمين الماضي والحالي كل الماتشات اللي جايه دي شيكابالا لعب أساسي فيها مع الزمالك ومعظها شهد اخفاقات للزمالك :

التعادل مع المريخ السوداني 0-0 - الهزيمة من الترجي التونسي 2-0 - الهزيمة من أسوان 2-1 - الهزيمة من الاسماعيلي 2-1 - االتعادل مع الداخلية 1-1 ، الهزيمة من الأهلي 4-1 - الهزيمة من أرتا سولار الجيبوتي 2-0 - الهزيمة من انبي 2-1 - الهزيمة من الشباب السعودي 1-0 ، الهزيمة من الجونة 3-2 !!!

الموسمين الماضي والحالي كل الماتشات اللي جايه دي شيكابالا ملعبش أساسي فيها ومعظمها ملعبش خالص وبعضها لعب دقايق قليلة قوي كبديل وكلها الزمالك كسبها :

الفوز على فلامبو الرواندي رايح جاي 1-0 و5-1 ، الفوز على الترجي التونسي 3-1 ، الفوز على المريخ السوداني 4-3 ، الفوز على سموحة 2-0 - الفوز على سيراميكا 2-0 - الفوز على البنك الأهلي 1-0 - الفوز على حرس الحدود 4-0 - الفوز على الاسماعيلي 3-1 - الفوز على فيوتشر 2-1 - الفوز على البنك الأهلي 1-0 - الفوز على حرس الحدود 3-0 - الفوز على أسوان 1-0 - الفوز على غزل المحلة 2-0 - الفوز على فيوتشر 2-0 - الفوز على الداخلية 1-0 - الفوز على الاتحاد 3-0 - الفوز على الاهلي 2-1".

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