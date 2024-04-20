إياد نصار: شخصية الدكتور حسام في مسلسل صلة رحم مسيطرة عليا.. فيديو

كشف الفنان إياد نصار، خريطة أعماله الفنية في الفترات المقبلة، مبينا أن هناك تفكيرا في عمل جديد للفيلم السينمائي أولاد رزق 3.



وأضاف الفنان إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج سبوت، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات الكبرى الخاصة به سيتم التفكير فيها قريبا، مبينا أنه دائما ما يرى جمهوره عند اختيار أعماله.

تقمص الشخصية



وأوضح الفنان إياد نصار، أنه يسعى خلال الفترات المقبلة للتخلص من تقمص شخصية الدكتور حسام في مسلسل صلة رحم، للبدء في المشروعات الفنية الجديدة.



وشدد الفنان إياد نصار، على أن المشاهد يعرف جيدا أهمية العمل الفني، لذا لابد من احترام عقليته في ذلك، كاشفا عن أن مشهدا في مسلسل صلة رحم استغرق 30 ساعة في شهر رمضان وكان من أصعب المشاهد الصعبة في المسلسل ولكن تم إنجازه.

