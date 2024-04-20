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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن ثنائي الزمالك .. ماذا سيحدث؟

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي هاني عصام عن مفاجأة بشأن الثنائي عواد وصبحي مع الزمالك الفترة القادمة عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب المذاع علي قناة ام بي سي مصر.

 

وقال الناقد الرياضي هاني عصام"إيقاف القيد سيكون ٣ فترات جديدة و الزمالك يفكر في رحيل الثنائي عواد وصبحي.. وأوباما يترك مهلة للنادي قبل الرحيل ".

 

 

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق اليد في الجزائر على الاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقام هشام نصر بالاجتماع بحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد على هامش مران  الجمعة من أجل الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بالفريق.

وتقام المباراة بين الزمالك والترجي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية في تمام التاسعة مساء الغد السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر.

 

الزمالك عواد وصبحي برنامج اللعيب مهيب عبد الهادي نادي الزمالك الجزائر

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