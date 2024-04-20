بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة هيونداي في مصر

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تقدم علامة هيونداي في مصر، السيدان المجمعة محلياً أكسنت RB بتخفيضات كبيرة تصل إلى 170 ألف جنيه. في هذا التقرير، سنستعرض مواصفات وأسعار السيارة، التي تتميز بتوفير الأداء العالي بتكلفة مناسبة.

تعتمد أكسنت RB على محرك قوي من أربعة أسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 125 حصاناً، مما يوفر تسارعاً جيداً واستهلاكاً منخفضاً للوقود. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مما يضمن تجربة قيادة سلسة ومريحة.

تأتي أكسنت RB مجهزة بميزات السلامة الأساسية، مثل وسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، لضمان الحماية والأمان أثناء القيادة. كما تتوفر تقنيات التحذير من التصادم والخروج عن المسار، لتعزيز مستوى السلامة.

تتميز مقصورة أكسنت RB بتصميم عصري ومريح مع:

• شاشة تعمل باللمس بحجم 7 بوصة.

• منافذ USB وAUX لتوصيل الأجهزة الخارجية.

• تقنية البلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وغيرها من التجهيزات التقنية العالية.

تتوفر أكسنت RB بخمس فئات مختلفة، بأسعار تنافسية تبدأ من 689 ألف جنيه للفئة الأولى، مما يجعلها خياراً ممتازاً للعملاء الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية مع توفير مستوى عالٍ من الأداء والراحة.