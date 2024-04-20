أخبار الفن| تفاصيل مهرجان تامرحسني للمدارس .. رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

علن الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن إقامة مهرجان سنوي للمدارس يحمل أسمه .

وقال تامر حسني : عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح و جميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت اعمل مهرجان كل سنة و فيه اقوى التجهيزات العالمية ، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمة في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء الله على طول .

يحتفل اليوم السبت 20 أبريل، الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973.

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

فى حفل غنائي ضخم ، أحيت الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا ، علي مسرح الماركي بالتجمع الخامس وذلك خلال الساعات الماضية وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير .

وخلال الحفل حرص أحد الحضور على التفاعل مع آمال ماهر قائلًا : أنتي صوت مصر ، لترد عليها “ الله يخليك شكراً”.

احتفل الفنان محمد فؤاد خلال الساعات الماضية بزفاف نجله ، وذلك في حفل ضخم حضره أهل الفن وعدد من الشخصيات العامة .

وحرص عدد من النجوم علي حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد ابرزهم الفنان الكبير عمرو دياب ، إيهاب توفيق ، مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ، مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ، عماد زيادة .

نعت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك الفنان الراحل صلاح السعدني .

وقالت فريدة سيف النصر : بداياتي سينمائيا في صبايا ، عدة أفلام منها الكثير مع الاستاذ صلاح السعدني مثل : هكذا الايام ، مقص عم قنديل ، صراع الأحفاد، وغيرها كثيرا حوالي سبعة افلام..والفيديو.