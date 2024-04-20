عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تفاصيل مهرجان تامرحسني للمدارس .. رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

مهرجان تامرحسني للمدارس وأقوى التجهيزات العالمية.. ما الأسباب ؟

علن الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن إقامة مهرجان سنوي للمدارس يحمل أسمه .

وقال تامر حسني : عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح و جميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس  فقررت اعمل مهرجان كل سنة و فيه اقوى التجهيزات العالمية  ، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس  و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمة في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي   ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري  مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء الله على طول .

 

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

يحتفل اليوم السبت 20 أبريل، الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد بمثل هذا اليوم عام 1973. 

التحق رامز جلال، بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بسبب حبه لفن التمثيل الذي عاش بداخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده (المخرج الراحل جلال توفيق) إلى المسرح أثناء البروفات، وتخرج من المعهد عام 1995، وبعدها التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

 

رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر من جمهور حفل التجمع الخامس

فى حفل غنائي ضخم ، أحيت الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا ، علي مسرح الماركي بالتجمع الخامس  وذلك خلال الساعات الماضية وقد تفاعل الحاضرين معها بشكل كبير . 

وخلال الحفل حرص أحد الحضور على التفاعل مع آمال ماهر قائلًا : أنتي صوت مصر ، لترد عليها “ الله يخليك شكراً”.

رد فعل آمال ماهر على لقب صوت مصر من جمهور حفل التجمع الخامس

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

الهضبة وايهاب توفيق أبرز الحضور .. 30 صورة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

احتفل الفنان محمد فؤاد خلال الساعات الماضية بزفاف نجله ، وذلك في حفل ضخم حضره أهل الفن وعدد من الشخصيات العامة . 

وحرص عدد من النجوم علي حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد ابرزهم الفنان الكبير عمرو دياب ، إيهاب توفيق ، مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ، مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ، عماد زيادة . 

 

صعب تكراره.. فريدة سيف النصر تكشف عن ذكرياتها مع صلاح السعدني

نعت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك الفنان الراحل صلاح السعدني . 

وقالت فريدة سيف النصر : بداياتي سينمائيا في صبايا ، عدة أفلام منها الكثير مع الاستاذ صلاح السعدني مثل : هكذا الايام ، مقص عم قنديل ، صراع الأحفاد، وغيرها كثيرا حوالي سبعة افلام..والفيديو.

 

الفنان رامز جلال الفنان محمد فؤاد الفنان تامر حسني المعهد العالي للفنون المسرحية تامر حسني تامرحسنى رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

الكونجرس يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى.. تفاصيل

رويترز: الولايات المتحدة تسحب قواتها من النيجر

إسرائيل تطالب أمريكا بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية.. تفاصيل

الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف ساحل دير البلح

هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط

هل تبطل صلاة من وقف منفردا خلف الصف.. الإفتاء تكشف اختلاف المذاهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قواعد لاختيار الملابس الملائمة مع تغير الفصول ورياح الخماسين

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ