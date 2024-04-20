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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان تامرحسني للمدارس وأقوى التجهيزات العالمية.. ما الأسباب ؟

تامر حسني
تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن إقامة مهرجان سنوي للمدارس يحمل أسمه .

وقال تامر حسني : عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح و جميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس  فقررت اعمل مهرجان كل سنة و فيه اقوى التجهيزات العالمية  ، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس  و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمة في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي   ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري  مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء الله على طول .

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وتابع تامر حسني :  شكراً للنجم ماجد المصري و ابنه المطرب الصاعد آدم المصري و المطربه الصاعده دانيا الحريري  و النجمه رانيا منصور و ابنتها نجمة المستقبل توانا و الفنانه الصاعده ساره هيثم   و الطفل الجميل آسر احمد و الاستاذه أمايا و اصدقائها اللي عملولي remix هاااايل  ،،، الحفله عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور انهم من فريقي و ليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده  شكراً لكل الجمهور الكريم و ان شاء الله نتقابل السنه الجايه.

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