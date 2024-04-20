مهرجان تامرحسني للمدارس وأقوى التجهيزات العالمية.. ما الأسباب ؟

أعلن الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن إقامة مهرجان سنوي للمدارس يحمل أسمه .

وقال تامر حسني : عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح و جميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت اعمل مهرجان كل سنة و فيه اقوى التجهيزات العالمية ، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمة في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء الله على طول .

وتابع تامر حسني : شكراً للنجم ماجد المصري و ابنه المطرب الصاعد آدم المصري و المطربه الصاعده دانيا الحريري و النجمه رانيا منصور و ابنتها نجمة المستقبل توانا و الفنانه الصاعده ساره هيثم و الطفل الجميل آسر احمد و الاستاذه أمايا و اصدقائها اللي عملولي remix هاااايل ،،، الحفله عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور انهم من فريقي و ليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده شكراً لكل الجمهور الكريم و ان شاء الله نتقابل السنه الجايه.