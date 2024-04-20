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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الهضبة وايهاب توفيق أبرز الحضور .. 30 صورة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

صدى البلد

احتفل الفنان محمد فؤاد خلال الساعات الماضية بزفاف نجله ، وذلك في حفل ضخم حضره أهل الفن وعدد من الشخصيات العامة . 

وحرص عدد من النجوم علي حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد ابرزهم الفنان الكبير عمرو دياب ، إيهاب توفيق ، مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ، مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ، عماد زيادة . 

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عقد قران ابن محمد فؤاد 

في أول شهر مارس الماضي، احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن بحضور مجموعة من نجوم الفن.

وكان قد قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاسيت 90 صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقي إلى السعودية حبيبي. 

وقال الفنان محمد فؤاد ردا على تحية الجمهور:" 3 مليار تحيا مصر.. احنا من غير مصر ولا حاجة.. تحية لكل فرد عربي شال في قلبه حب لمحمد فؤاد وزمايله.. ويارب كل الخير للوطن العربي".

 

 

وعلى جانب أخر أعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد ، وذلك في تصريحات علي هامش حفله بالمملكة العربية السعودية . 

وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك"، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم.

وقال محمد فؤاد : "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

وأضاف: "عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة ، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".

 

محمد فؤاد حفل زفاف عمرو دياب ايهاب توفيق

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