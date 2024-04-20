هولندا تتبرع بـ 100 ألف زهرة توليب لمدينة لفيف الأوكرانية

تبرعت هولندا بـ 100 ألف زهرة توليب لمدينة لفيف الأوكرانية، تم زرع العديد من زهور التوليب بجوار معالم المدينة، مثل نصب المائة السماوي التذكاري، وهو مكان تكريم لأولئك الذين ماتوا خلال ثورة الكرامة في عام 2014.

وأنشأت السلطة المحلية خريطة تفاعلية تحدد مواقع زهور التوليب.

وقال أوكسانا، نائبة رئيس قسم البيئة في مجلس مدينة لفيف، : "لقد زرعنا بصيلات زهور التوليب هذه في ديسمبر. وفي الواقع، إنها معجزة أنها ازهرت في الربيع. هي رمز للحياة"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وبحسب الطبيبة النفسية لاريسا ديدكوفسكا، فإن زهور التوليب ستوفر "العلاج بالزهور" لأولئك الذين يعانون من آثار الحرب.



وتمت زراعة زهور التوليب في أكثر المواقع شعبية في المدينة، حتى تنال إعجاب أكبر عدد ممكن من الناس. وتم اختيار 15 نوعا من زهور التوليب بألوان مختلفة لكل موقع.

